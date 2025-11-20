Los hermanos Regalado: kilómetros con la misma sangre

Los hermanos Regalado disfrutan de cada entrenamiento y de cada carrera juntos. Cristofer y Nacho participan en varias carreras populares ‘de la mano’ mientras se preparan para la temporada de triatlón.

“Empecé en el triatlón en el 2020 en Cataluña. Yo siempre jugué al fútbol, pero allí no tenía tantos amigos y me inicié en triatlón. En invierno hago carreras populares para mantener el ritmo competitivo, ya que duatlón y triatlón no empiezan hasta febrero o marzo”, explica Cristofer, el mayor de los hermanos.

Su hermano Nacho, que tiene siete años menos, comenzó a correr en 2019. “Siempre he pensado que mi hermano Cristofer es el bueno de la familia. A lo mejor yo sé competir mejor. En los entrenamientos, no le gano fácil. A veces tenemos pique sano para ver quién gana, así nos ayudamos a mejorar”, indica Nacho Regalado.

Aunque Cristofer, de 33 años, difiere sobre quién es el mejor de los dos hermanos: “Al principio cuando él empezó había más pique positivo. Ahora ya tengo asumido que es mejor que yo. Nacho tiene un nivel, que poca gente tiene en Salamanca”.

En la última Media Maratón, con inicio y fin en Santa Marta de Tormes, los dos hermanos cuajaron una gran actuación y terminaron segundo (Nacho) y tercero (Cristofer). “Ver a nuestros padres abajo, haciéndonos las fotos en el podio, me hizo muy feliz. Fue un momento muy emotivo para toda la familia”, admite Nacho Regalado.

En lo que sí coinciden los dos hermanos es en el orgullo de poder pasar el día a día juntos. “Para mí es una maravilla. Poder correr con él, tras tanto tiempo separados por mi trabajo en Cataluña, es una alegría. Él es entrenador, además de hermano y amigo”, afirma Cristofer; a lo que su hermano Nacho concluye: “Es una maravilla poder estar los dos juntos, poder entrenar juntos y picarnos juntos. Disfrutamos mucho los dos juntos del deporte y estamos en el mismo equipo de entrenamiento. Poder pasar tiempo junto con mi hermano, es una maravilla”.