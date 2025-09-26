Histórico partido para Unionistas en División de Honor

Unionistas se ganó su puesto en la División de Honor a pulso. En su temporada debut, el equipo de Raúl Fuentes peleará por la salvación y cada punto es oro. En los dos primeros partidos, a pesar de dar la cara ante el Getafe y el Rayo Alcobendas, los blanquinegros se quedaron de vacío.

Y este sábado afrontan un encuentro histórico para el club y también el más complicado de toda la temporada. El Real Madrid espera como local a Unionistas en Valdebebas (11:30 horas).

“Es un partido que gusta jugar. Y más Unionistas, que es su primer año en División de Honor. Nunca me imaginé jugar un Real Madrid – Unionistas en División de Honor. Cuando jugaba en Santa Marta, veía a Unionistas como un derbi; ahora lo veo como mi casa”, explica el central Pedro López.

Los merengues marchan líderes con pleno de puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra. Por su parte, Unionistas es penúltimo sin puntos en su casillero.