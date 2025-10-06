Iker Pérez Lucas se proclama ganador de la decimoctava edición de la Subida a la Peña de Francia

Imagen de la edición número 18 de la Subida a la Peña de Francia

Nueva edición de la Subida a la Peña de Francia. En la prueba, en la edición número 18, estuvieron presentes un total de 163 competidores.

El ganador fue Iker Pérez Lucas al parar el cronómetro con una marca de 28:26. El del Club Ciclista Urbasa se subió a lo más alto del podio y se llevó el trofeo de ganador.

Completaron el podio Diego Martín-Lázaro, del CD Moisés Dueñas, y Daniel Hernández, del Multihogar Hogar.