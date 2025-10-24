Inversión de 7.500 euros destinada a la formación en materia de seguridad para deportistas en la montaña

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado hoy una inversión de 7.500 euros para financiar acciones de formación y divulgación enfocadas a la seguridad en el medio natural. La ayuda se destinará a la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL), con el claro objetivo de reducir el número de incidentes que se producen durante las actividades al aire libre.

Las acciones formativas se centrarán en contenidos de protección civil y conocimientos básicos de primeros auxilios, elementos considerados cruciales para minimizar las posibles consecuencias de un siniestro en la montaña. La formación adecuada e integral en medidas de autoprotección en el medio natural es una prioridad para la Agencia de Protección Civil y Emergencias, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Esta nueva dotación se suma a una subvención anterior, autorizada en diciembre de 2024, de 32.378 euros, que tuvo como finalidad la difusión del sistema de protección civil y las medidas de autoprotección en los espacios de montaña.

La FDMESCYL, entidad declarada de utilidad pública, es la encargada de desarrollar estas iniciativas. Como representante de los deportes de montaña en la Comunidad y delegada de la Federación Española (FEDME), su labor es fundamental para impulsar las políticas de prevención y control de riesgos y, en particular, la autoprotección de quienes realizan actividades en el entorno natural.