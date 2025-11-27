Jaime Lizana se mete en las semifinales del World Kickboxing Championship 2025

Jaime Lizana da un paso más en el World Kickboxing Championship 2025. El deportista, perteneciente a la Escuela Élite Salamanca, se ha metido en las semifinales de la competición.

El charro derrotó en Abu Dabi al finlandés Maunu Tatu en los cuartos de final y ahora se verá las caras en semifinales con el alemán Eugene III, rival con el que ya se enfrentó en la final del Campeonato de Europa del año pasado y este año en la Hungarian World Cup.

En juego estará un puesto en la gran final y Jaime Lizana hará todo lo posible por poder pelear por el oro.