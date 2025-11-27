Jaime Lizana se mete en las semifinales del World Kickboxing Championship 2025
El deportista charro peleará contra el alemán Eugene III por un puesto en la gran final
Jaime Lizana da un paso más en el World Kickboxing Championship 2025. El deportista, perteneciente a la Escuela Élite Salamanca, se ha metido en las semifinales de la competición.
El charro derrotó en Abu Dabi al finlandés Maunu Tatu en los cuartos de final y ahora se verá las caras en semifinales con el alemán Eugene III, rival con el que ya se enfrentó en la final del Campeonato de Europa del año pasado y este año en la Hungarian World Cup.
En juego estará un puesto en la gran final y Jaime Lizana hará todo lo posible por poder pelear por el oro.
