Jaime Lizana participa en el World Kickboxing Championship

Jaime Lizana participará, del 21 al 30 de noviembre, en el World Kickboxing Championship 2025. La cita tendrá lugar en la ciudad de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, y reunirá las modalidades de Tatami Sport y Ring Sport. El evento contará con la participación de 84 países, 1.656 atletas y un total de 1.981 inscripciones.

El deportista Jaime Lizana, de la Escuela Élite Salamanca, ha sido seleccionado para formar parte del equipo nacional, con el que competirá en la categoría Full Contact -67 kg, en la que ostenta actualmente el título de campeón y número uno del ranking mundial.

En su categoría se encuentran inscritos 26 deportistas procedentes de 26 países diferentes, lo que subraya el alto nivel y la exigencia de la competición.