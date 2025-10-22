Javi, el fichaje estrella de la UD Santa Marta para medirse al Numancia B

El duelo entre la Unión Deportiva Santa Marta y el Numancia B de este sábado, a las 16:30 horas, tendrá un protagonista especial en el Alfonso San Casto. El equipo de Mario Sánchez ‘jugará con doce futbolistas’.

Javi, un niño que sufre piel de mariposa, será la estrella del encuentro. Su amabilidad, su sonrisa y su afán de superación será la nota positiva del partido en el Alfonso San Casto.