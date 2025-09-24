Jota López, la llegada de Mario Simón y el ‘botón’ del disparo

“¿Se te ha olvidado el botón del disparo en Ceuta?”. Esa fue la frase de Mario Simón a Jota López en el entrenamiento del viernes. El nuevo técnico quiso acercarse de forma jocosa a su jugador, ganarse su cariño y también darle una indicación de forma constructiva ante el grupo.

El propio Jota López aceptó de buen grado el consejo y fue de lo más destacado en la sesión de trabajo. Y también en el duelo del domingo ante el Real Avilés, en el que se movió con mucha libertad por todo el terreno de juego.

Remontada ante el Real Avilés. “Arrastrábamos malas sensaciones a nivel de resultados y con el 0-2 fue un punto de inflexión, en vez de caernos, remontamos la situación adversa. Gracias a la entrega y a la afición, le dimos la vuelta”.

Su nuevo rol con Mario Simón. “Estuve muy cómodo y Mario Simón me pidió que me ahorrara esfuerzo a nivel de presión y estaba más fresco con balón. De la Nava las ganaba todas por arriba”.

El entrenador le pide que dispare. “Me hace hincapié en que finalice jugada. Hago cosas bien y otras tengo que mejorar. Mario Simón se dirige mucho a mí y eso es para que mejore”.

El público en el Reina Sofía. “Sabíamos que iba a ser una entrada un poco floja porque era domingo y la afición apretó mucho a pesar del frío y del resultado negativo. Y gracias a ellos, le pudimos dar la vuelta”.

Partido ante el Arenas en hierba artificial. “El campo es el mismo para ellos y nosotros. Entrenamos en césped artificial. Tenemos que buscar los tres puntos para dar continuidad a la victoria del otro día”.