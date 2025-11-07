El judoka salmantino Israel Contador se posiciona entre los mejores en el Mundial de Veteranos de París

El judo salmantino ha vuelto a brillar en la élite internacional gracias a la actuación de Israel Contador, deportista del Judo Club Salamanca, en el Campeonato del Mundo de Veteranos que se celebra en París. A pesar de la altísima exigencia, Contador logró un meritorio noveno puesto en la categoría M4 -81 kg.

Su entrenador, Joaquín Cidoncha, calificó esta edición como "el Campeonato del Mundo de Veteranos con más nivel de los que se han celebrado hasta la fecha", destacando tanto la calidad de los competidores como el volumen de participación. La categoría M4 -81 kg fue una de las más concurridas, con la participación de 80 de los mejores judokas veteranos del mundo.

Contador inició su andadura con un ippón frente al representante francés, demostrando paciencia y eficacia al imponerse en los últimos segundos. En segunda ronda, se enfrentó al gran favorito y doble campeón del mundo, el judoka brasileño. A pesar de realizar un combate "tácticamente perfecto", el salmantino perdió la contienda tras recibir una sanción considerada "más que dudosa" en el tiempo de descuento (Golden Score). Demostrando su nivel y garra, Contador se rehizo en la repesca donde ganó con autoridad al representante finlandés, que cuenta con bronces europeos y mundiales. También consiguió una segunda victoria por ippón ante otro judoka francés y finalmente solo cedió por la mínima en el tercer y definitivo combate de repesca, cerrando así una destacada participación que le otorga el noveno puesto mundial.

El Judo Club Salamanca ya mira a su cantera, con Mario de Pedro listo para representar al club en la Supercopa de España Júnior de Gijón, un torneo reconocido por su alto nivel competitivo y gran número de participantes que se celebrará el domingo 9 de noviembre.