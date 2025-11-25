Kike Nieto se consagra como Gran Winner 2025 del karate en Castilla y León
Tras dominar todas las fases de la Liga Regional y los campeonatos autonómicos, Nieto reafirma su supremacía en kata y kumite en categorías senior y master
La localidad de La Cistérniga fue escenario de la III Fase de la Liga Regional de Karate en las categorías Cadete, Junior, Sub-21 y Master, un evento que reunió a los mejores competidores de la región. Sin embargo, la atención se centró en Kike Nieto, quien volvió a demostrar por qué es considerado uno de los karatecas más destacados de Castilla y León.
Nieto logró imponerse tanto en kata como en kumite en la categoría Master 35-40 -75 kg, consiguiendo el oro en ambas modalidades. Con esta actuación, cerró un recorrido impecable en la liga regional, ganando las tres fases y consolidándose como campeón absoluto. Este hito le permitió proclamarse Grand Winner 2025 de la Liga de Castilla y León, un reconocimiento que destaca su consistencia, técnica y dominio en la disciplina.
Pero los logros de Kike Nieto no se limitan solo a la liga. Durante el año, también ha conquistado todos los campeonatos de Castilla y León en los que ha participado, tanto en la categoría senior como en la Master 35/40. Entre sus títulos más importantes destacan el Campeonato de Castilla y León de Karate senior en kata, el Campeonato de Castilla y León Master 35-40 en kata y kumite -75 kg, así como las respectivas ligas regionales en ambas categorías y modalidades. Estos resultados reflejan su capacidad para competir al más alto nivel de manera constante, demostrando una versatilidad y preparación que pocos alcanzan.
Los expertos del karate regional destacan no solo su talento, sino también su disciplina, estrategia y constancia. Cada kata ejecutada por Nieto combina precisión, fuerza y elegancia, mientras que en kumite despliega una técnica depurada y un control que le permite superar a rivales de gran nivel. Su actuación en La Cistérniga ha dejado claro que, en 2025, es el karateca más completo y dominante de Castilla y León.
Más allá de los títulos, Kike Nieto se ha convertido en un referente para los jóvenes karatecas de la región, inspirando a nuevas generaciones a perseguir la excelencia en el deporte. Su reconocimiento como GRAND WINNER no solo celebra los triunfos individuales, sino también su contribución al crecimiento y visibilidad del karate en la comunidad.
Con este balance, Nieto culmina un año histórico y se consagra como el mejor de Castilla y León, reafirmando que su técnica, esfuerzo y pasión por el karate lo sitúan en la cima del deporte regional. Sin duda, 2025 será recordado como el año del GRAN WINNER del karate autonómico.
