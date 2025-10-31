Leandro Corrales ultima su preparación para el Campeonato de Mundial de Kickboxing WAKO

El actual campeón del mundo profesional de Full Contact, en la categoría de menos de 63 kilos, Leonardo Corrales se encuentra en la fase final de su preparación para el Campeonato Mundial de Kickboxing WAKO 2025, que se disputará del 21 al 30 de noviembre en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). El evento reunirá a más de 90 países y 2.000 competidores de todo el mundo.

Como parte de su puesta a punto, Corrales ha participado recientemente en un campo de entrenamiento junto a la Selección Española de Kickboxing, celebrado en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, a 2.300 metros de altitud.

Desde el pasado lunes, el campeón se encuentra en Salamanca, donde continúa su preparación en la Escuela de Kickboxing Élite, bajo la supervisión del técnico Manuel Miguel García Ramiro.

Comparte sesiones de entrenamiento con deportistas de alto nivel como Jaime Lizana —quien también representará a España en el Mundial de Abu Dabi, Andrés Bernabé, Manu García y Sergio Martín.

Será el tercer Campeonato del Mundo consecutivo que Leonardo Corrales prepara en las instalaciones de la Escuela de Kickboxing Élite de Salamanca.