Mario Sánchez: “Tiene que ser el primer paso para que el Santa Marta puede hacer muchas eliminatorias como esta”
El entrenador tormesino felicitaba al Guijuelo por el pase y reconocía que recibieron dos golpes muy duros
Mario Sánchez se marchaba orgulloso del esfuerzo de sus jugadores y dolido por no haber podido pasar de ronda. Eso sí, ponía en liza el paso adelante del Santa Marta en la categoría
KO ante el Guijuelo. “En primer lugar, felicitar al Guijuelo. Ya que no somos nosotros los que hemos podido pasar, tienen que ser ellos los que suban”.
Valoración del partido. “A mí me ha gustado el equipo en la primera parte porque ha tenido más personalidad y más poso. Sin muchas ocasiones. En la segunda parte nos ha costado más. Pensábamos que a nivel condicional íbamos a llegar más frescos. Los dos goles han venido muy rápido”.
El primer gol marca la diferencia. “Tengo que volverlo a ver. Nos ha hecho daño encajar el segundo muy rápido. En el banquillo nos hemos precipitado mucho y no hemos vuelto a entrar”.
El rifi rafe final con Johan. “Durante el partido, cuando quedaba el descuento, Johan me vino a buscar para decirme que un jugador nuestro le ha dicho algo y al acabar he hablado con él. Me dijo que le jodía por mí. No me gustan este tipo de cosas y que haya quedado en el campo”.
El primer paso del futuro del Santa Marta. “No me gusta hablar después de los partidos. Ahora sí que lo comentábamos un poco porque los chicos estaban dolidos. Ahora hay dos caminos para el Santa Marta: pensar que estoy fue flor de un día o pensar que este es el primer paso de muchos. Tiene que ser el primer paso para que el Santa Marta puede hacer muchas eliminatorias como esta”.
