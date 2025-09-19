Mario Simón ya dibuja el 1-4-2-3-1 en Unionistas
El nuevo entrenador reconoce que buscan una acción - reacción inmediata
Mario Simón no tardó en colocar el 1-4-2-3-1 en el verde del anexo del Reina Sofía. El nuevo entrenador dejó claro que quieren una acción – reacción inmediata.
La clasificación marca la necesidad del acción - reacción. “Por supuesto. Cuando un entrenador llega nuevo a un lugar, tiene que adaptarse rápido y conocer todo. El domingo hay competición. Ahora vamos a la necesidad de la competición y el equipo tiene que reaccionar. Lo más importante es que quedan 35 jornadas por delante y los chavales tienen capacidad de cambiar el inicio de liga. No es una situación para alarmarnos. Para mí, la competición comienza el domingo y queremos empezar ganando”.
Sus jugadores. “Una plantilla joven, menos tres o cuatro jugadores. Muchos de ellos tienen una juventud extrema, con calidad y están todos muy en alerta para querer corregir y cambiar cosas”.
¿Qué patrones te gustaría repetir del Unionistas de Oriol y cuáles quieres incluir de forma inmediata? “Tener ese ritmo de juego alto, ser un equipo agresivo es importante. Juguemos de cinco o de cuatro, es importante darle importancia a los detalles. Tenemos que diferenciar cuándo jugar más directo y cuándo no. Tenemos que ir creciendo a través de unos patrones que nos hagan crecer y estar a gusto en el campo”.
Su libreto. “Mi idea es que seamos un equipo que sea capaz de adaptarse a muchas situaciones. A veces, la estructura de juego son tres centrales o no tengas tres centrales, pero sí hagas una estructura así a nivel ofensivo y otra a nivel defensivo. Depende de la plantilla que tú tengas, harás que el domingo seas competitivo. Vas a tener extremos más naturales y hay jugadores más cómodos en juego interior”.
Real Avilés, un equipo que se estructura 1-4-4-2 y que crece si Kevin Bautista marca el ritmo. “Tiene una buena presión tras pérdida, que te roba y corre bien y tiene jugadores con experiencia en categoría superior. Y viene de ganar, que es muy importante porque le hace crecer. Tiene sus argumentos y tiene jugadores determinantes en casi todas las posiciones. Y un equipo muy a tener en cuenta”.
