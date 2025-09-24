Mario Simón trae a prueba a Unionistas a Henry Hiobi

Cara nueva en el entrenamiento de Unionistas. Se trata de Henry Hiobi, un futbolista camerunés de 19 años que estará a las órdenes de Mario Simón durante toda la semana.

De hecho, fue el propio técnico, conocedor del club manchego y sus categorías inferiores, el que ha hecho posible esta llegada para evaluar las capacidades del camerunés.

Henry Hiobi se ha entrenado en la mañana de este miércoles con el primer equipo charro y también alternará sesiones con el filial, dirigido por Gabri de Aller.