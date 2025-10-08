Marta García debuta con récord en su nueva categoría en el Mundial de Halterofilia

La halterófila salmantina Marta García Rincón ha comenzado una nueva etapa en su carrera deportiva con una destacada actuación en el Campeonato del Mundo de Halterofilia, que se celebra en la localidad noruega de Forde. Esta edición del Mundial marca un antes y un después para el deporte, al ser la primera tras la reciente reestructuración de las categorías de peso corporal.

García compitió por primera vez en la exigente categoría de -48 kg, y aunque no logró subir al podio, dejó una sólida impresión al batir el récord de España en la modalidad de arrancada con un levantamiento de 78 kg, quedándose muy cerca de alcanzar los 80 kg en su tercer intento.

En la modalidad de dos tiempos, consiguió levantar 87 kg en su segundo intento, después de que los jueces anularan su primer intento con el mismo peso por una leve flexión del codo en la fase final del movimiento.

Este resultado no solo demuestra su adaptación a la nueva categoría, sino también su progresión como una de las principales referentes de la halterofilia española.

La deportista ya tiene la mirada puesta en su próximo gran desafío: el Campeonato de Europa Sub-23, que se celebrará en Albania a partir del 28 de octubre. Allí, Marta buscará repetir —o incluso superar— los buenos resultados obtenidos en la edición anterior.