Marta García y José Francisco Rodrigues se imponen en la Copa Mixta de Halterofilia de Castilla y León

El recinto ferial IFEZA de Zamora fue el escenario el pasado 14 de septiembre de la Copa Mixta de Castilla y León de Halterofilia, una competición regional que reunió a algunas de las promesas y figuras consolidadas de este deporte. En el evento participaron las delegaciones de Salamanca, León, Palencia y Burgos, compitiendo bajo un formato mixto que exigía parejas conformadas por un levantador masculino y una levantadora femenina por equipo.

Cada delegación presentó dos parejas, destacando la representación salmantina con Marta García Rincón y José Francisco Rodrigues, así como Enrique José Varela Pampín y Marta Rincón Fernández. La prueba mostró desde el inicio un altísimo nivel competitivo, con figuras de renombre como María Emma López (delegación de León y ex integrante del combinado nacional) o Javier Wee, representante de Palencia y reciente medallista en el Campeonato de España Absoluto.

La victoria en la clasificación individual por parejas fue para el tándem salmantino conformado por Marta García y José Francisco Rodrigues, quienes realizaron levantamientos de 76 kg y 130 kg en arrancada y 85 kg y 155 kg en dos tiempos, respectivamente. También destacaron sus compañeros de delegación, Marta Rincón y Enrique Varela, con registros de 50 kg y 88 kg en arrancada, y 60 kg y 110 kg en dos tiempos.

En la clasificación general por delegaciones, Palencia se alzó con el triunfo por un estrecho margen sobre Salamanca, en una competición que dejó patente la solidez y proyección del talento halterófilo en Castilla y León.