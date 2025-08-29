Martín Rechimón: “Es un desafío de los chicos y mío afrontar esta competencia”

Martín Rechimón toma las riendas del Balonmano Salamanca con la doble intención de hacerse cargo del primer equipo. “En relación al inicio de la pretemporada, muy cómodo en el club. Es un club con ambiente familiar. No solo la función será llevar al primer equipo, sino una labor fundamental en el proyecto ambicioso de ordenar un poco y potenciar lo que se estaba haciendo. E incrementar el número de chicos y chicas que jueguen al balonmano”, explica el argentino.

Hasta el momento, el conjunto salmantino ya ha jugado dos encuentros amistosos: “El de Zamora de la semana pasada, que sirvió para conocer al equipo en competencia. Fue contra un rival superior desde el inicio y que compite con un presupuesto no muy común en la categoría. Y el partido del miércoles que nos hace poner los pies en la tierra para saber qué tenemos que trabajar el inicio de liga”.

El Balonmano Salamanca es un equipo histórico en la Primera Nacional y Martín Rechimón sabe que será un año duro. “Vengo de Aranda, donde una de mis funciones era estar en el cuerpo técnico de ASOBAL como analista. Esta es una liga bastante competitiva, sobre todo en comparación al año pasado. Es un desafío mío y de los chicos afrontar esta competencia”, concluye el entrenador argentino.