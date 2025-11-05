Mohamed Reda peleará por el título profesional de Campeón de España K1-FEKM

Mohamed Reda buscará este fin de semana el título profesional de Campeón de España K1-FEKM. El deportista, que pertenece al Club José Ángel Gómez, competirá ante Miguel Fernández en la categoría de 64,5kg.

El combate será a cinco asaltos de tres minutos cada uno y Mohamed Reda buscará imponerse a Miguel Fernández, que lleva once triunfos y dos solo derrotas.