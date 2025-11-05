Mohamed Reda peleará por el título profesional de Campeón de España K1-FEKM
El deportista, que pertenece al Club José Ángel Gómez, competirá ante Miguel Fernández en la categoría de 64,5kg
Mohamed Reda buscará este fin de semana el título profesional de Campeón de España K1-FEKM. El deportista, que pertenece al Club José Ángel Gómez, competirá ante Miguel Fernández en la categoría de 64,5kg.
El combate será a cinco asaltos de tres minutos cada uno y Mohamed Reda buscará imponerse a Miguel Fernández, que lleva once triunfos y dos solo derrotas.
