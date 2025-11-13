Mohamed Reda se queda a las puertas del título de campeón de España profesional K1

Mohamed Reda se quedó con la miel en los labios. El deportista del Club José Ángel Gómez realizó un gran combate por el título de campeón de España profesional K1, pero no le sirvió para obtener el cinturón.

El combate se desarrolló a cinco asaltos de tres minutos y Reda llevo la iniciativa con los golpes más contundentes, aunque los jueves dieron la victoria al local Miguel Fernández por división dividida.

“Respetando siempre al rival, creemos que Reda mereció más. Seguro que tendrá más oportunidades”, se lamentan desde el Club José Ángel Gómez.