Montañana: “Que el trabajo sea bueno no quiere decir que estemos en el sitio que queremos estar en el futuro”

Anna Montañana está pendiente de la enfermería antes de medirse a Valencia Basket en la Supercopa. La entrenadora azulona sabe que su equipo ha mejorado durante la pretemporada, pero también deja claro que su rival llega con un punto más en cuanto a conocimiento de plantilla.

Situación de la plantilla. “Tenemos a Iyana con la infección, Magarity recuperándose y con el cambio de estación, siempre llega un resfriado. Y le ha tocado a Zellous. Seguimos trabajando y con nuestro proceso. Que el trabajo sea bueno no quiere decir que estemos en el sitio que queremos estar en el futuro”.

Evolución del equipo. “Todos los días estamos evolucionando. A veces vamos a una velocidad más grande que otra. Estamos aún muy lejos de dónde queremos. Somos un equipo en construcción”.

Momento de juego. “Hay que ser realistas de dónde estamos. Somos Avenida, somos ambiciosos y queremos ir a la Supercopa a ganar. Pero estamos en construcción y tenemos que mirarlo con otros ojos. Cuando hagamos básicos nuevos, es un punto. Estamos todos muy ilusionados e ir a una Supercopa es para estar muy contentos, cada vez es más complicado. Vamos a estar expectantes por lo que vamos a ver. Hay que verlo con un punto de ilusión y un punto de humildad”.

Valencia Basket. “Le hemos visto bastante porque ha jugado el torneo de Atenas y algún otro partido que hemos visto. El core lo tienes y cuando lo tienes es más fácil incluir a las jugadoras. Siguen teniendo la misma ambición para ellos y están un punto por encima nuestro. Iagupova, Carrera, Alexander… las conocemos mucho”.