Notable éxito del Club Deportivo Navega con cuatro medallas en el Autonómico Sénior 2025

El Club Deportivo Navega ha firmado una actuación sobresaliente en el Campeonato Autonómico Sénior de Castilla y León de Judo 2025, regresando a casa con un total de cuatro medallas de los seis judokas que representaron al club. Este balance, con un 66% de sus participantes subiendo al podio, se consolida como un reflejo directo del intenso trabajo y la prometedora progresión de la entidad deportiva.

La jornada estuvo marcada por el éxito de Alejandro Pérez (-73 kg), quien se coronó como campeón autonómico. Pérez lideró la expedición al obtener la única medalla de oro para el Navega tras una demostración de solidez a lo largo de todos sus combates.

En la categoría femenina, el club sumó dos importantes medallas de plata. Nerea Lorenzo (-63 kg) y Estefanía López (-70 kg) exhibieron constancia y seguridad sobre el tatami, confirmando su excelente estado de forma. Por su parte, Sergio Andrés (-60 kg) completó el medallero con un merecido bronce, fruto de una serie de combates de gran nivel.

A pesar de no alcanzar el podio, la actuación de Ernesto Castaño (-66 kg) y Rubén González (-73 kg) también dejó muy buenas sensaciones en el cuerpo técnico, evidenciando el crecimiento generalizado del proyecto deportivo del club.

Con cuatro preseas entre seis deportistas, el Club Deportivo Navega califica el resultado como "notable". La atención del club se centra ahora en la publicación de la convocatoria para la fase sector, la etapa clave que da acceso a la fase final del Campeonato de España. El Navega afronta este nuevo desafío con la ambición de mantener su excelente nivel competitivo en la élite nacional.