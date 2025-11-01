Novena jornada para UD Santa Marta, CD Guijuelo y Unionistas B en Tercera RFEF

Nueva jornada de la Tercera RFEF. Los tres equipos charros afrontan la novena fecha de la competición y lo hacen con necesidades muy diferentes.

El sábado abrirá fuera el filial de Unionistas. Los de Gabri de Aller se miden, a partir de las 16 horas en Las Pistas, al Almazán. Será un duelo importante para los blanquinegros, que tienen un punto más que la zona de descenso.

Una hora después, el Club Deportivo Guijuelo recibe al Mojados en el Municipal Luis Ramos. Los chacineros quieren levantarse del tropiezo ante el Almazán y regresar a la senda del triunfo junto a su afición.

Para el domingo quedará el choque de la UD Santa Marta. Los de Mario Sánchez tendrán un envite complicado ante el Atlético Tordesillas en Las Salinas. Los vallisoletanos jugaron un gran partido ante el Burgos en Copa del Rey entre semana y cayeron en la prórroga. El balón rodará a partir de las 16:15 horas.