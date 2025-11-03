La nueva edición de la San Silvestre salmantina arrasa en inscripciones: más de 5.100 atletas confirmados en solo tres días

El arranque de inscripciones para la cuatrigésimo primera edición de la San Silvestre Salmantina ha superado todas las expectativas. En apenas unas 60 horas desde que se abriera el plazo el pasado sábado 1 de noviembre, la tradicional cita deportiva ha registrado ya la impresionante cifra de más de 5.100 atletas inscritos. Este número récord inicial garantiza un éxito de participación para la prueba y subraya el gran interés que sigue despertando esta carrera popular en la ciudad.

La XLI edición de la San Silvestre Salmantina, organizada un año más por el Club Deportivo Padre Basabe, tendrá lugar el domingo 28 de diciembre de 2025. La carrera mantiene su formato popular y familiar, ofreciendo un total de cuatro recorridos distintos. Las salidas serán escalonadas cada veinte minutos, entre las 11:30 y las 12:30 horas, para gestionar el gran volumen de corredores. La carrera absoluta, que es la más demandada, presentará un trazado de diez kilómetros.

Para aquellos interesados en sumarse a la cita, las inscripciones se abrieron el pasado sábado 1 de noviembre. La cuota de participación está fijada en once euros para los adultos y una tarifa reducida de cinco euros para los niños. Con este ritmo frenético, se espera que el número total de inscritos siga creciendo exponencialmente en los próximos días, consolidando a la San Silvestre Salmantina como uno de los eventos deportivos más importantes y concurridos de la ciudad.