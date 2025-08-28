Óscar Lorenzo: “Hay muchas ganas de jugar ese primer partido de División de Honor”

Óscar Lorenzo fue una de las sorpresas la pasada campaña en Liga Nacional y fue importante en el ascenso de Unionistas a División de Honor. Esta pretemporada empezó a las órdenes de Oriol Riera con el primer equipo y ya es uno más para sumar con el Juvenil A de Raúl Fuentes.

Pretemporada larga. “La empecé con el primer equipo y luego ya con el juvenil. Físicamente me encuentro muy bien. La verdad es que hay muchas ganas de jugar ese primer partido de División de Honor”.

Partidos amistosos ante equipos senior. “La Liga Nacional tiene poco que ver con la División de Honor. Nos vamos a encontrar muchos equipos físicos, choques y segundas jugadas. Tenemos que habituarnos a eso en casa”.

1-4-4-2. “Tenemos que ser fuertes ahí. Siempre fue la idea también el año pasado. Creemos en las ideas del entrenador. Raúl está muy ilusionado y tiene claro que podemos hacer un buen papel”.

Marco Marrero y Mateo González. “Son bastante diferentes, pero nos llevamos muy bien. Hemos ido mezclando. Marco es más físico y se queda el balón, técnicamente también es muy buen. Mateo es más ratón y puede moverse de falso de 9”.

¿Quién es el fichaje que más le ha impresionado? “Los fichajes nuevos son muy buenos y me gusta mucho Rodri, que vino del Fuenlabrada. También he congeniado muy bien con él en lo personal”.

El debut ante el Getafe, fecha marcada en rojo. “Cuando estás en cadete o juvenil de primer año, sueñas con poder jugar en División de Honor. Pero antes hay que seguir acumulando carga antes de ese partido”.