Pablo Herrero y Ester Rodríguez, los más rápidos en los 10km de Santa Marta

Los hermanos Regalado se subieron al podio masculino y Paula García y María Gómez completaron el femenino

Santa Marta de Tormes festejó una nueva edición de su prueba deportiva ‘10km Ciudad de Santa Marta’. Y lo hizo con mucho público en los costados de la carretera para animar a los corredores.

El más rápido en cruzar la meta fue Pablo Herrero, con un tiempo de 32:31, y se proclamó campeón. El podio masculino lo completaron los hermanos Regalado, Cristofer y Nacho.

En féminas, Ester Rodríguez fue la ganadora y estuvo secundada por Paula García y María Gómez fueron segunda y tercera, respectivamente.

