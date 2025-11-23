Pablo Herrero y Verónica Sánchez, los más rápidos en la segunda etapa de la Liga de Cross de Cabrerizos

Segunda etapa de la Liga de Cross de Cabrerizos. La localidad de Moriscos fue el epicentro con salidas escalonadas (en cada minuto) para completar un total de 10,1 kilómetros.

El atleta de la Escuela de Triatlón Salmantina, Pablo Herrero, fue el primero en cruzar la meta con un tiempo de 34:11 y Verónica Sánchez Romero fue la ganadora de la prueba femenina con una marca de 38:54.

El podio masculino lo completaron Pablo López y Alberto Marcos, mientras que en chicas también se subieron al cajón Beatriz Hernández y Sandra Santamaría.