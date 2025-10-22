Pablo López, ‘pichichi’ del grupo octavo de Tercera RFEF

Pablo López es el pichichi del grupo octavo de la Tercera RFEF. El futbolista, que milita en el Becerril y cuenta con pasado salmantino, ha anotado cinco goles en los siete encuentros disputados.

El jugador ha encontrado su protagonismo en el conjunto palentino como extremo derecho. El pasado domingo, el charro hizo el gol que abría la victoria del Becerril en Las Pistas ante el filial de Unionistas, su anterior equipo.

Hasta el momento, Pablo López ha marcado cinco goles en los siete partidos diputados de competición y tiene una media de 0,71 goles por duelo jugado. El primer gol de la campaña fue en la primera jornada ante el Mirandés B.

Posteriormente, marcó desde los once metros en la derrota ante el Palencia CF (1-2) y una semana después repitió, también desde el punto de penalti, para dar un punto a su equipo contra el Almazán en el último minuto.

Sus dos últimos tantos fueron ante filial: en la jornada 5 ante la Cultural B y el pasado domingo ante Unionistas B en Las Pistas, su ex equipo.