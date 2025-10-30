Pacto entre la UD Santa Marta y el Atlético Tordesillas: entradas a cinco euros
Los encuentros en Las Salinas y en el Alfonso San Casto tendrán un coste muy bajo para ambas aficiones
La Unión Deportiva Santa Marta y el Atlético Tordesillas han llegado a un acuerdo para poner las entradas a cinco euros en Las Salinas y el Alfonso San Casto. Las dos entidades han trabajado para beneficiar a sus aficionados de cara a los dos encuentros ligueros en el grupo octavo de Tercera RFEF.
El domingo, los de Mario Sánchez visitarán Las Salinas para enfrentarse al conjunto vallisoleno. El duelo dará inicio a las 16:15 horas.
"Informamos a nuestros aficionados que es obligatorio presentar el carnet de socio de la UDSM en la taquilla de Las Salinas para obtener la entrada a dicho precio", explican desde el club tormesino.
