Partidazo de Carmen Goenaga y Bea Caldera en Acapulco

Carmen Goenaga y Bea Caldera celebran el pase a los cuartos de final del Premier Padel Acapulco

Gran victoria de la salmantina Carmen Goenaga y Bea Caldera en los octavos de final del Premier Pádel GNP Acapulco Major. La pareja española, número 10 del torneo, realizó un partidazo ante Ustero Prieto y la portuguesa Araujo para vencer por 6/7, 7/5 y 6/4.

En cuartos de final, la pareja formada por Goenaga y Caldera se verá las caras contra las también españolas Guinar y Virseda (número 8 del torneo mexicano). El duelo tendrá lugar a las cuatro de la tarde en México y once de la noche en España.