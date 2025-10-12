Paso firme del Guijuelo y tropiezo de Unionistas B en Tercera RFEF

El Club Deportivo Guijuelo sigue con paso firme en Tercera RFEF y afianza su puesto en la zona de playoff. Los chacineros ganaron por 1-3 en casa del Becerril con una grandísima primera mitad de los de Dani Romo.

Álex García abrió el marcador a los 17 minutos y aprovechó una asistencia de Víctor Segura. Fue el propio Segura el encargado de hacer el 0-2 a la media hora y, solo tres minutos después, Santa marcaba el 0-3 para matar el partido. El Becerril recortó diferencias al borde del descanso, pero los chacineros no sufrieron en ningún momento y sellaron los tres puntos.

Peor le fueron las cosas a Unionistas B. El filial blanquinegro empezó ganando en El Montecillo con un gol de Astu a los diez minutos, pero vio cómo la Arandina le remontaba el partido en la segunda mitad y se llevaba la victoria con el 2-1 final.