Paso firme del Guijuelo y tropiezo de Unionistas B en Tercera RFEF

Una gran primera media hora de los chacineros certificaron los tres puntos ante el Becerril

Los jugadores del Guijuelo celebran un gol ante el Becerril
Los jugadores del Guijuelo celebran un gol ante el Becerril | FOTO CD GUIJUELO

El Club Deportivo Guijuelo sigue con paso firme en Tercera RFEF y afianza su puesto en la zona de playoff. Los chacineros ganaron por 1-3 en casa del Becerril con una grandísima primera mitad de los de Dani Romo.

Álex García abrió el marcador a los 17 minutos y aprovechó una asistencia de Víctor Segura. Fue el propio Segura el encargado de hacer el 0-2 a la media hora y, solo tres minutos después, Santa marcaba el 0-3 para matar el partido. El Becerril recortó diferencias al borde del descanso, pero los chacineros no sufrieron en ningún momento y sellaron los tres puntos.

Peor le fueron las cosas a Unionistas B. El filial blanquinegro empezó ganando en El Montecillo con un gol de Astu a los diez minutos, pero vio cómo la Arandina le remontaba el partido en la segunda mitad y se llevaba la victoria con el 2-1 final.

