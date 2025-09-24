Pedro López: “Nunca me imaginé jugar un Real Madrid – Unionistas en División de Honor”

Pedro López fue el último jugador en llegar al División de Honor de Unionistas. Y no tardó nada en ser titular a las órdenes de Raúl Fuentes. El central charro, que se formó en las categorías inferiores del Santa Marta y después fichó por el Betis, reconoce que tiene muchas ganas de jugar contra el Real Madrid en Valdebebas.

Dos derrotas seguidas. “Es una liga muy complicada y es la mayor liga de juvenil. Teníamos claro que iba a ser complicado. Lo que no quita que el trabajo de la semana es muy bueno y no se ha visto recompensado con puntos”.

El arbitraje ante el Rayo Alcobendas. “Fue una tras otra y llegó al enfado. Raúl Fuentes nos pide que nos centremos solo en el campo y que intentamos no entrar con el arbitraje. Es algo que nos va a tocar convivir con ello”.

Visita a Valdebebas. “Es un partido que gusta jugar. Y más Unionistas, que es su primer año en División de Honor. Nunca me imaginé jugar un Real Madrid – Unionistas en División de Honor. Cuando jugaba en Santa Marta, veía a Unionistas como un derbi; ahora lo veo como mi casa”.

Su paso por el Real Betis. “Es un paso que me ayudó mucho a crecer como futbolista mentalmente, físicamente y como futbolista. El primer año fue muy duro y luego me acoplé mejor. Me quedaba contrato un año, pero me volví a casa”.

¿Se salvará Unionistas en División de Honor? “Viendo el trabajo que hacemos día a día, no tengo duda de que vamos a salvarnos”.