Pedro López: “Nunca me imaginé jugar un Real Madrid – Unionistas en División de Honor”
El central charro, que fue el último fichaje del equipo de Raúl Fuentes, no tiene dudas de que el equipo conseguirá la salvación
Pedro López fue el último jugador en llegar al División de Honor de Unionistas. Y no tardó nada en ser titular a las órdenes de Raúl Fuentes. El central charro, que se formó en las categorías inferiores del Santa Marta y después fichó por el Betis, reconoce que tiene muchas ganas de jugar contra el Real Madrid en Valdebebas.
Dos derrotas seguidas. “Es una liga muy complicada y es la mayor liga de juvenil. Teníamos claro que iba a ser complicado. Lo que no quita que el trabajo de la semana es muy bueno y no se ha visto recompensado con puntos”.
El arbitraje ante el Rayo Alcobendas. “Fue una tras otra y llegó al enfado. Raúl Fuentes nos pide que nos centremos solo en el campo y que intentamos no entrar con el arbitraje. Es algo que nos va a tocar convivir con ello”.
Visita a Valdebebas. “Es un partido que gusta jugar. Y más Unionistas, que es su primer año en División de Honor. Nunca me imaginé jugar un Real Madrid – Unionistas en División de Honor. Cuando jugaba en Santa Marta, veía a Unionistas como un derbi; ahora lo veo como mi casa”.
Su paso por el Real Betis. “Es un paso que me ayudó mucho a crecer como futbolista mentalmente, físicamente y como futbolista. El primer año fue muy duro y luego me acoplé mejor. Me quedaba contrato un año, pero me volví a casa”.
¿Se salvará Unionistas en División de Honor? “Viendo el trabajo que hacemos día a día, no tengo duda de que vamos a salvarnos”.
