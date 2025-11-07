Perfumerías Avenida, a enderezar su rumbo en Liga Femenina

Perfumerías Avenida afronta la sexta jornada de la Liga Femenina. Y lo hace con un bagaje negativo con dos victorias y tres derrotas. Este viernes, a las 20:30 horas, las azulonas se ven las caras ante CAB Estepona en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

"Hay que empezar con el descanso. Llegamos pronto a Salamanca y espero que todo el mundo tenga la responsabilidad de que hay que descansar", expresaba Anna Montañana una vez finalizado el duelo ante Nyon Basket, ya que las charras tendrán tan solo 48 horas de descanso desde el final del duelo en suelo suizo hasta el inicio ante Estepona.

Y posteriormente, la entrenadora de Perfumerías Avenida avisaba sobre el rival: "Es un partido muy peligroso antes del parón, tenemos que estar muy concentradas porque Estepona llega de ganar dos partidos, meter 98 puntos y vienen frescas y descansadas".

CAB Estepona llega a Salamanca con los mismos guarismos que Perfumerías Avenida y solo un puesto por debajo. Además, cuenta en sus filas con Sika Koné, un referente en la pintura tanto en ataque como en defensa y ex jugadora del equipo charro.