Perfumerías Avenida gana tras dos prórrogas y el Atlético Carbajosa pierde en Tercera FEB

Fin de semana dispar para los dos equipos charro que militan en la Tercera FEB. El Atlético Carbajosa perdió como local y Perfumerías Avenida ganó en la segunda prórroga.

En el grupo AA, el Atlético Carbajosa cayó en casa por 64-74 ante el Iruki Take. Los charros fueron superados durante tres cuartos y llegaron a los diez minutos finales con una desventaja de dieciocho puntos (41-59). En el acto final, el equipo de Manolo Rodríguez maquilló el choque con un parcial de 23-15. Dieye, con 16 puntos, y Doss, con 15 puntos fueron los mejores de los salmantinos.

En el grupo AB, el partido de Perfumerías Avenida ante Obradoiro Ames se decidió en la prórroga. Y no en la primera, sino en el segundo periodo de tiempo extra. El equipo de Jesús Gutiérrez ganó por 89-97 a domicilio en un duelo en el que solo anotaron cinco de sus jugadores. Smith hizo 38 puntos, McCarthy colaboró con 18, Kourouma y Garrido aportaron 17 cada uno y Choithramani hizo los siete restantes.