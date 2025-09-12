Perfumerías Avenida lanza su campaña de abonados para la temporada 2025-2026: “Lo importante eres TÚ”

El CB Perfumerías Avenida ha puesto en marcha su esperada campaña de abonad@s para la temporada 2025-2026, bajo el lema “Lo importante eres TÚ”, en alusión a la afición, el verdadero corazón del Würzburg Silvia Domínguez. Un año más, la Marea Azul será protagonista de una temporada que promete emociones fuertes en la LF Endesa, Eurocup Women y competiciones nacionales.

Renovaciones: presencial y ahora también online

El proceso de renovación de abonos ya está en marcha y ofrece dos modalidades: presencial y telemática.

Por un lado, los abonados podrán renovar presencialmente en la oficina del pabellón, del 15 al 30 de septiembre, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 12:30 y de 19:00 a 21:00 horas. Será necesario acudir con la aplicación CLUBER descargada, aunque el personal del club asistirá a quienes no dispongan de teléfono inteligente.

Por otro lado, como novedad, se podrá renovar de forma telemática a través de la app CLUBER, disponible en todas las plataformas. El acceso se realiza con el número de teléfono registrado en campañas anteriores. Desde la app, disponible también en el sitio web https://app.cluber.es, los abonados podrán renovar su asiento y efectuar el pago online hasta el 30 de septiembre. Esta modalidad incluye una tasa de gestión que corresponde íntegramente a la plataforma, no al club.

El cambio de asiento se podrá realizar de forma únicamente presencial los días 2 y 3 de octubre, y las nuevas altas comenzarán el 6 de octubre, tanto online como en oficinas.

Precios temporada 2025-2026

El precio de los abonos varía según la ubicación en el pabellón:

En la zona de Fondo Alto, el abono cuesta 95 euros para adultos y 74 euros para infantiles. Con descuento por discapacidad o familia numerosa, el precio es de 85 euros para adultos y 65 euros para infantiles.

En Fondo Bajo, el precio es de 111 euros para adultos y 90 euros para infantiles. Con descuento, 101 euros para adultos y 80 euros para infantiles.

En Tribuna Alta, el abono cuesta 133 euros para adultos y 111 euros para infantiles. Los precios con descuento son 122 euros y 102 euros, respectivamente.

En la Tribuna Baja O, el coste es de 175 euros para adultos y 143 euros para infantiles, con precio reducido de 164 euros para adultos y 134 euros para infantiles.

En la Tribuna Baja E, el abono tiene un precio de 191 euros para adultos y 154 euros para infantiles. Con descuento, el precio es de 180 euros y 144 euros respectivamente.

Además, se ofrece un Abono Joven por solo 55 euros para aficionados entre 18 y 25 años o estudiantes con carnet de la USAL. Este abono es válido únicamente para localidades ubicadas en fondos, tras las canastas, y será necesario presentar acreditación.

Se consideran abonados infantiles aquellos nacidos entre 2009 y 2021, ambos incluidos. Para obtener el descuento por discapacidad o familia numerosa será necesario presentar el certificado correspondiente, tanto de forma telemática como presencial.

Abono masculino: todos los partidos por solo 20€

Los abonad@s del equipo femenino podrán adquirir el abono para el equipo masculino del club, que competirá en Tercera FEB, por solo 20 euros, lo que da acceso a todos sus encuentros en Salamanca.

Para el resto de aficionados, los precios del abono masculino son: 35 euros para adultos, 10 euros para infantiles, y 20 euros para personas con discapacidad o miembros de familias numerosas. La adquisición puede realizarse también a través del siguiente enlace:

https://app.cluber.es/clubes/687ccb21a34a3922169087/alta/socios

Como en la pasada temporada, los abonados del equipo masculino podrán tener acceso a entradas gratuitas limitadas para determinados partidos del equipo femenino, que serán anunciados con antelación por el club.

La Marea Azul, desde menos de 4€ por partido

Con un mínimo de 31 partidos en casa, el abono para el equipo femenino permite vivir una temporada completa por menos de 4 euros por encuentro. El Perfumerías Avenida invita a su afición a seguir siendo parte de una historia de pasión y baloncesto de élite: “Lo importante eres TÚ”.

Para más información: secretaria@perfumeriasavenidabaloncesto.com

Renovaciones online: https://app.cluber.es/auth/login