Perfumerías Avenida quiere cambiar de rumbo y cerrar su pase a la siguiente fase de la Eurocup

Tres derrotas seguidas hacen mella en un Perfumerías Avenida que firma un mal inicio de temporada. En la Eurocup, las charras pueden dejar sentenciado su pase a la siguiente ronda. Para ello, el equipo dirigido por Anna Montañana tendrá que superar este tarde, a partir de las 19 horas, al Nyon suizo.

"La respuesta es siempre buena, el entrenamiento es muy bueno porque exigimos y responden, pero hay que hacerlo eficiente. Vamos pensando de uno en uno, creo que vivimos cada momento y pensando en el siguiente rival y es muy importante para nosotras, porque aún estando en buenas situaciones, hemos fallado, con lo que sólo pensamos en el siguiente", asegura Anna Montañana.

El equipo suizo tiene un bagaje de un triunfo y tres derrotas. "Juegan sin presión, a más de 100 puntos, a un ritmo alto y eso es muy peligroso si no controlas el partido", concluye la entrenadora azulona sobre el rival. Regan Magarity, única baja para Perfumerías Avenida.