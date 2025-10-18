Pleno charro en Tercera RFEF con el Salamanca FF y el Navega

Pleno salmantino en la Tercera RFEF femenina. El Salamanca Fútbol Femenino y el Navega lograron los tres puntos para su casillero y siguen en un buen momento de forma.

El Salamanca FF venció por 2-5 en casa del Parquesol. La primera parte de las charras fue muy buena y se fueron con una renta de 1-3 al descanso. Después, Diana Sanz y María Martín mataban el encuentro y daban los tres puntos a las charras.

El Navega se impuso por 4-1 al Ponferrada Fútbol en el Municipal Vicente del Bosque. Las escolares hicieron una gran segunda mitad para llevarse el triunfo con un doblete de Lucía, un gol de Irene Ramos y otro tanto de Alba Hernández.