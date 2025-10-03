Dos podios para el HyD Ciudad de Salamanca en Mocejón

El HyD Ciudad de Salamanca participó durante este fin de semana en dos pruebas ciclistas. En el Trofeo Chico Pérez, Luna Ávila acabó en cuarto lugar y cuajó una gran actuación para rozar el podio.

Por otra parte, en el CX Mocejón by FDM, el conjunto charro logró un doble tercer puesto. Sandra García y Carla Domínguez fueron terceras en las categorías cadete y junior, respectivamente, y se colgaron el bronce al cuello.