Primeros éxitos para el C.D. Judo Club Salamanca con tan solo un mes de actividad

El judo salmantino vuelve a brillar en el panorama nacional gracias a la sobresaliente actuación de Israel Contador y Daniela Cidoncha en las Supercopas de España celebradas el pasado sábado 4 de octubre.

Israel Contador representará a España en el próximo Campeonato del Mundo Master

Los tres exigentes combates que tuvo que superar Israel Contador para subir a lo más alto del podio en la Supercopa de España de Córdoba le han servido para confirmar el excelente estado de forma en el que se encuentra el vigente Campeón de España de la categoría, de cara a afrontar la cita más importante de la temporada, el Campeonato del Mundo Master que se celebrará a principios de noviembre en París.

El bronce de Daniela Cidoncha no fue sencillo, teniendo que superar con éxito cuatro duros combates y solamente cediendo ante la judoka madrileña que a la postre sería quien consiguiera el oro. Un gran resultado, aún más meritorio si tenemos en cuenta que llevaba sin competir desde hace un año y medio por lesión.

Junto a Daniela también compitió Diego Martín Pisot en la categoría de -66kg, quien, a pesar de realizar un buen combate, no pudo avanzar en las rodas preliminares del torneo.

La Supercopa de España Cadete de Cantabria se ha consolidado como una cita ineludible en el calendario. La edición de este año reunió a un total de 728 participantes procedentes de toda la geografía española.