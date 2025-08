Ramiro Mayor quiere llegar al derbi: “Es un partido diferente y especial por todo lo que se mueve en la ciudad”

La permanencia. El capitán de Unionistas tiene claro cuál es el objetivo de la campaña. Ramiro Mayor, que sigue evolucionando tras su luxación en un dedo gordo del pie, quiere estar en el derbi del sábado ante el Salamanca CF UDS en la Copa RFEF.

¿Cómo está de la lesión? “Va mejorando. He tenido problemas porque me hice daño entrenando. He tenido una luxación en un dedo del pie, que es muy molesto. Hoy ya voy a tocar campo. Ojalá estar disponible para el sábado. Fue en un entrenamiento, al apoyar en una caída, se me fue el dedo gordo y ya está. Mejor que pase en pretemporada”.

¿Llega al derbi? “Ojalá poder llegar. Es un partido diferente y especial por todo lo que se mueve en la ciudad. Un poco descafeinado por la fecha en la que es”.

Su competencia con Farru y Gorjón. “Estoy encantado. Son dos jugadores muy buenos y dos personas excelentes. Estamos muy cercanos y hablamos mucho en el vestuario. Tienen cualidades muy buenas, agresivos y rápidos. En este vestuario hay gente muy joven y me toca poner el punto de experiencia”.

El director deportivo quiere un central más. “Si consideran que falta uno más, perfecto. El que venga, a sumar”.

¿Cómo ve al equipo? “Lo veo bien. Ya no solo en resultados, que no es importante ahora mismo, sino que el trabajo está siendo muy bueno. Estamos cogiendo un buen tono físico. Creo que el punto fuerte va a ser el bloque. Tenemos que ser un equipo junto, que compita bien y un día le tocará a la defensa sacar al equipo y otro día a la delantera. Tenemos gente rápida por bandas y buenos rematadores”.

El trato con Oriol Riera. “Se le nota que ha sido futbolista. Es muy exigente. A veces, el trabajo parece muy serio, pero luego es muy cercano en lo personal. El trabajo diario se hace ameno”.

El objetivo de la temporada. “La permanencia. Está claro. Cuanto antes sea, mejor”.