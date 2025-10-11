Reconocimiento del CSD a la haltera Marta García Rincón

La sede del Consejo Superior de Deportes acogió la gala de entrega de los premios Carrera Dual. Estos premios reconocen a los deportistas que destacan no solo en su ámbito, sino que también tienen una meritoria trayectoria académica.

Por segundo año consecutivo, la salmantina Marta García Rincón fue una de las premiadas y recibió la mención honorífica.

Además de todos los éxitos deportivos de la temporada pasada, entre los que destacan una medalla de bronce en arrancada en el Campeonato del Mundo de 2024, tres medallas -una de cada color- y un récord de Europa sub23 en el Campeonato de Europa de 2025, Marta también ha destacado en el ámbito académico. Actualmente se encuentra cursando el último curso del Grado en Fisioterapia en la Universidad de Salamanca, a lo largo del cual ha mantenido un expediente brillante con múltiples Matrículas de Honor.

La haltera charra fue una de las premiadas junto al patinador artístico Héctor Díez y la piragüista Tania Álvarez.