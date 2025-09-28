Remontada del Ciudad Rodrigo en la Regional de Aficionados

El Ciudad Rodrigo logró una gran remontada en el Francisco Mateos ante La Cistérniga. Los mirobrigenses levantaron un 0-2 para llevarse el partido por 4-2. Un doblete de Marcos, un gol de Farres y otro de Lopezosa dejaron los tres puntos en casa.

El Helmántico empató a uno en el San Casto ante el Victoria. Los de Álvaro Rodríguez se adelantaron en el marcador al filo del descanso con un tanto de Jaime Martín. Sin embargo, los vallisoletanos empataban en la segunda parte desde el punto de penalti.

También empató el filial del Salamanca CF UDS. Los de Óscar Albo sumaron un importante punto en un campo complicado, al igualar sin goles ante La Bañeza a domicilio.

Por último, el encuentro entre el Betis y el Béjar Industrial quedó aplazado y se tendrá que disputar en otra fecha.