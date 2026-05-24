Rodrigo Hernando: “Han sabido seguir de pie con el plan de partido y tener paciencia”

Rodrigo Hernando se emocionaba con el partido ganado por su equipo ante el Santa Marta y por el recibimiento de la afición en el Municipal Luis Ramos. Además, ponía en liza cómo su equipo supo leer el partido.

Un encuentro con muchos nervios. “Es normal. Son eliminatorias de playoff y te enfrentas a grandísimos equipos que no van a ponértelo fácil. El Santa Marta tiene que estar muy orgulloso de lo que ha logrado”.

Los cambios, clave. “Yo no hago más que poner a los jugadores que considero oportunos para salir de inicios y luego a veces los planes de partidos te condicionan a quién poner. Los dos primeros cambios son de jugadores que llevaban esperando esa oportunidad”.

El apoyo de la afición. “Espectacular desde la llegada y el recibimiento. Se les escuchó en Santa Marta y nos llevaron en volandas. Estoy muy contento por ellos”.

Supervivencia. “Es algo que hemos hablado ahora el cuerpo técnico. El equipo ha sabido sufrir. No nos encontrábamos cómodos. Y han sabido seguir de pie con el plan de partido y tener paciencia. Es aprendizaje. Eso nos acerca un pasito más al objetivo final”.

La eliminatoria ante el Palencia CF. “Esperamos un partido durísimo. Son el presupuesto más alto, una calidad individual tremenda, han eliminado al Cristo… vamos a disfrutar el día de hoy”.