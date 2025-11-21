Salamanca baila al ritmo de Unionistas: victoria por 3-0 ante el Real Madrid Castilla

Salamanca baila al ritmo de Unionistas. Los blanquinegros vencieron por 3-0 al Real Madrid Castilla en mitad de una fría noche de noviembre y deja claro el gran momento del equipo charro en Primera RFEF, que se coloca sexto provisionalmente y en puesto de Copa del Rey.

Mario Simón repitió once titular, pero no plan de partido. Esta vez Unionistas no salió a golpear al rival de forma descarada, sino a defender su parcela y poder correr. Y lo hizo bien en la primera mitad.

Los charros supieron replegar en campo propio y estirarse cada vez que robaban. Y a los catorce minutos tuvo el premio del gol. Fran González repele el disparo de Álvaro Gómez y Gastón Valles, muy atento, remacha la pelota al fondo de la red para poner en pie al Reina Sofía y adelantar a los charros en el marcador.

Unai Marino tuvo que aparecer para despejar un cabezazo de Valdepeñas a la salida de un córner y el Real Madrid Castilla pedía el FVS por un posible penalti por mano en área local. Pero el colegiado, tras acudir al monitor, no vio castigo para el cuadro blanquinegro.

Al descanso se llegó con la amarilla de Juanje, que se perderá el próximo encuentro del equipo salmantino por acumulación de amonestaciones.

Si Unionistas tuvo claro el plan en la primera mitad; en la segunda parte lo tuvo claro x2. Los de Mario Simón jugaron cuarenta y cinco minutos muy inteligentes, de equipo con las ideas claras y con colmillo.

De la Nava, que salió desde el banquillo, estuvo a gran nivel. Primero, bajando un balón con el pecho y provocando el penalti de Joan Martínez por mano. El duelo estuvo parado varios minutos en la revisión del FVS porque no funcionaba el monitor. Y Olmedo, desde los once metros, marcaba el 2-0 con seguridad y provocaba la locura en la grada.

Los más de cuatro mil aficionados blanquinegros no tardarían en volver a celebrar. Solo tres minutos después, De la Nava lanzaba el contraataque para Álvaro Gómez y el disparo de Hugo de Bustos se iba al palo. Era el capitán, Álvaro Gómez, el que hacía el 3-0 en el rechace y desataba la euforia total en la fiel hinchada charra.

Los minutos finales fueron de disfrute absoluto. Cánticos en la grada, la ola de lado a lado del Reina Sofía y un 3-0 en el marcador que demuestra el ‘efecto Mario Simón’. Esta noche Salamanca baila al ritmo de Unionistas.