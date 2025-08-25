Salamanca brilla en el Campeonato de Castilla y León de Triatlón con el dominio de Ester Rodríguez y la Escuela Salmantina

Podium femenino en Lantadilla con Ester Rodríguez y la Escuela Triatlón de Salamanca en lo más alto

La localidad palentina de Lantadilla acogió este fin de semana el Campeonato de Castilla y León de triatlón estándar, una cita que alcanzó su 17ª edición con cerca de 80 participantes y que tuvo un claro acento salmantino. La gran protagonista fue Ester Rodríguez, de la Escuela de Triatlón Salmantina, que se proclamó campeona regional con un tiempo de 02:02:31 tras una brillante remontada.

Rodríguez salió del agua en tercera posición, pero en el sector de ciclismo recortó la desventaja y tomó el liderato, que ya no abandonó hasta cruzar la meta. Con el mejor registro también en la carrera a pie (35:08), la salmantina lideró un podio íntegramente ocupado por su club, acompañada por Sara Rodríguez (02:08:42) y Celia González (02:09:00).

En categoría masculina, la emoción estuvo en el duelo entre David Pérez Arija (Deporama Triatlón Soriano), que se alzó con la victoria (01:46:43), y el salmantino Alberto Bravo, segundo con 01:47:11. El tercer cajón fue para Rubén Hernando (Triatlón Laguna de Duero).

La Escuela de Triatlón Salmantina completó así un fin de semana histórico: triplete en mujeres, segundo puesto masculino y triunfo por equipos en ambas categorías. El recorrido incluyó 1.500 metros de natación en el Pisuerga, 35 km de ciclismo por la P-4311 y 8,4 km de carrera a pie hacia la ermita de la Virgen de Lantada.

La jornada se completó con una prueba open sobre la mitad de la distancia, donde vencieron Laura Sierra y Enrique Sal, ambos con actuaciones destacadas.