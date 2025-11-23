El Salamanca CF UDS se coloca a un punto del playoff a Primera RFEF

Jornada redonda para el Salamanca CF UDS. El equipo de Jorge García venció por 1-2 en casa del Marino de Luanco con goles de Parra y Javi Delgado y se coloca a un solo punto de la zona de playoff a Primera RFEF. Los charros aprovecharon los pinchazos de varios de sus rivales directos.

La Gimnástica Segoviana es más líder tras ganar al Deportivo Fabril por 0-1. Los segovianos tienen 27 puntos y aventajan en cuatro al propio filial del Deportivo y al filial del Oviedo. El Real Ávila, que vio cómo el Valladolid Promesas le empataba en el descuento, es cuarto con 22 puntos y el Numancia cierra la zona de privilegio con 21 puntos.

Por detrás, el Bergantiños y el Salamanca CF UDS, como perseguidores, con 20 puntos en el casillero.

La próxima jornada, el equipo de Jorge García recibe al filial del Burgos en el estadio Helmántico. El choque tendrá lugar el domingo a las 17 horas y cerrará la fecha 13 del grupo 1 de la Segunda RFEF.