Salamanca, epicentro del Torneo Internacional de Selecciones de baloncesto infantil y cadete masculino

La ciudad de Salamanca acogerá por primera vez el Torneo Internacional de Selecciones de baloncesto infantil y cadete masculino. La cita tendrá lugar el sábado 27 y domingo 28 de diciembre en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez y en el anexo del propio pabellón.

El sábado por la tarde se disputarán los encuentros entre Canarias y Madrid a las 16:30 horas y Castilla y León y Oporto a las 18:45 horas. El domingo llegará el turno del tercer y cuarto puesto y también de las finales, que tendrán lugar a partir de las 12:30 horas.

El Ayuntamiento de Salamanca recuerda que ha invertido más de 700.000 euros en el pabellón municipal de Würzburg Silvia Domínguez desde el año 2023.