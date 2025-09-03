El Salamanca FS donará la entrada ante el filial del Inter a los damnificados por los incendios

El Salamanca Fútbol Sala jugará un amistoso con el filial del Inter Movistar. El primer equipo, dirigido por Chema Sánchez, se medirá al filial madrileño en el pabellón municipal de Villares de la Reina. El duelo se jugará el sábado a las 19:30 horas.

El club ha mostrado su vertiente más solidaria y ayudará a las personas damnificadas por los incendios en la provincia. El precio de la entrada para el partido será de dos euros.

Anteriormente también se jugará otro partido, con otra entrada a dos euros, entre los equipos de División de Honor juvenil de ambos conjuntos.