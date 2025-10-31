El Salamanca Fútbol Sala se refuerza con Isma Medina

El Salamanca Fútbol Sala se refuerza con Ismael Medina. El pívot, de 23 años, jugó en el arranque de la temporada en el CD Avanza Jaén de Segunda División de fútbol sala. Además, también ha militado en El Ejido Futsal, con quien disputó el ascenso a Primera División.

Isma Medina ya estuvo a las órdenes de Chema Sánchez y el entrenador charro es uno de sus valedores para firmar por el Salamanca Fútbol Sala.

Durante su etapa en el Intersala Zamora, Isma Medina anotó veinte goles en 18 partidos y es un futbolista que aporta trabajo, lucha y puntería en la pista.