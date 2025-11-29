Salamanca levanta el telón de la temporada invernal con el Autonómico de clubes mixtos de atletismo

La pista cubierta Carlos Gil de Salamanca acogió este sábado el Autonómico de clubes mixtos, tanto en categoría absoluta como sub-16. La primera competición regional de la nueva temporada se disputó con la presencia de nueve clubes de Castilla y León.

En categoría absoluta tomaron parte Universidad de León Sprint, At. Salamanca, Puentecillas Palencia, CA Valladolid, Aranda Granja de Chico, Ibercaja Capiscol, Image FDR y Racing Valladolid. En la categoría sub-16 se incorporó el Sporting Segovia, en detrimento del Capiscol, mientras que el resto de clubes fueron los mismos.

Campeonato Autonómico de Clubes Short Track | Mateo G.J.

La competición de los 'pequeños' arrancó a las 15:30, y se prolongó hasta las 17 horas, con la celebración del 60 metros, 60 vallas, altura, pértiga, 600 metros, longitud, 1.000 metros, triple, 1 km marcha, 3.000, peso y el relevo 4x200.

La competición absoluta comenzó a las 18 horas, hasta las 19:45, y contó con las pruebas de 60 metros, 60 vallas, altura, pértiga, 200 metros, 400 metros, 800 metros, longitud, 1.500 metros, triple salto, 3.000 metros, peso y el relevo 4x200.