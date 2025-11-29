El Salamanca RC no puede con unos Arroyo Lions superiores

El Salamanca Rugby Club no pudo contra los Arryo Lions. Los visitantes se llevaron la victoria de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela con un contundente 17-50.

Los Arroyo Lions convirtieron pronto sus primeros puntos con un ensayo con transformación en el minuto 6. Tardó en volver a moverse el marcador, pero los charros igualaban en el minuto 37 con un ensayo y transformación de Alejandro Paniagua. Sin embargo, los visitantes volvían a convertir un ensayo (esta vez sin puntos a la patada) y se marchaban 7-12 al descanso.

El regreso de los vestuarios fue bueno del Salamanca RC que empataba de nuevo con un posado de Samuel Álvarez. Pero ahí se desató todo el poder del rival, que acabó de forma muy fuerte el duelo y venció por 17-50.